ATELIER CUISINE Lodève, samedi 20 janvier 2024.

ATELIER CUISINE Lodève Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 16:00:00

fin : 2024-01-20 20:00:00

On « pimpe » les légumes d’hiver à petit budget!

Préparation et dégustation d’un repas local, de saison et à petit prix avec Armelle Letanneux.

Attention, places limitées.

On « pimpe » les légumes d’hiver à petit budget!

Préparation et dégustation d’un repas local, de saison et à petit prix avec Armelle Letanneux.

Attention, places limitées.

EUR.

Rue Georges Fabre

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-16 par OT LODEVOIS ET LARZAC