Atelier cuisine : les produits laitiers végétaux Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Atelier cuisine : les produits laitiers végétaux Melle, 20 février 2022, Melle. Atelier cuisine : les produits laitiers végétaux Beta Lab 5 Rue du Bourgneuf Melle

2022-02-20 10:00:00 – 2022-02-20 13:00:00 Beta Lab 5 Rue du Bourgneuf

Melle Deux-Sèvres Melle EUR 40 40 Atelier cuisine : les produits laitiers végétaux Proposé par CrusiChouette – la cuisine crue en toute simplicité Comment cuisiner un lait végétal maison et d’autres recettes simples sans lactose, très nutritionnelles et délicieuses ! À Melle au Bêta Lab

Le 6 février de 10h à 13h

Le 12 février de 10h à 13h

Le 20 février de 10h à 13h

Le 26 février de 10h à 13h Prix de l’atelier 40€

Beta Lab 5 Rue du Bourgneuf Melle

