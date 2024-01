Atelier cuisine Les bases de la cuisine Le Batchcooking Maison des Ateliers Mâcon, samedi 23 mars 2024.

Atelier cuisine Les bases de la cuisine Le Batchcooking Maison des Ateliers Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Au programme :

Utilisation d’un panier de saison.

Réalisation de 1 entrée, 1 plat et 1 dessert :

Entrée Salade de choux chinois à l’asiatique et petits légumes.

Plat et garnitures Boulette de poisson blanc, sauce crème citronnée, flan de pomme de terre et poireaux.

Dessert Charlotte poire-jasmin

Livret de recettes offert.

Techniques et astuces d’organisation en cuisine.

Informations

Vous repartez avec vos préparations (et en plus vous en goûterez un peu sur place !)

Pour une démarche plus éco-responsable, nous vous invitons à venir muni de récipients vides.

Atelier convivial et ludique adapté à un public amateur et confirmé. Réservé aux personnes de plus de 12 ans.

Tabliers, torchons, recettes sont fournis sur place.

Demandez la liste des allergènes présents.

6 places disponibles.

Pour qui ?

Les aventurierset aventurières de la découverte, les curieux, les audacieux, les amateurs de nouveautés. Seul, entre amis, en famille … Aucun pré requis, Salomé est là pour vous guider à chaque étape.

EUR.

Maison des Ateliers 29 Boulevard Général Leclerc

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@maisondesateliers.com



L’événement Atelier cuisine Les bases de la cuisine Le Batchcooking Mâcon a été mis à jour le 2024-01-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)