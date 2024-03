Atelier cuisine ! Le Coudray-Saint-Germer, mercredi 24 avril 2024.

Le Centre Social Rural Intercommunal « François Maillard » vous propose un atelier cuisine mercredi 24 avril 2024 de 10h30 à 16h.

Pour retrouver le plaisir de cuisiner et réapprendre à manger bon et bien.

Cet atelier s’adresse au plus de 60ans qui auraient perdu le plaisir de cuisiner et qui souhaitent redécouvrir les plaisirs de la table à travers des recettes simples.

8 personnes maximum. Réservation obligatoire .

Début : 2024-04-24 10:30:00

fin : 2024-04-24 16:00:00

4 Rue des Écoles

Le Coudray-Saint-Germer 60850 Oise Hauts-de-France csr.francois.maillard@wanadoo.fr

