2021-12-01 09:00:00 – 2021-12-01 14:00:00

Salles Gironde Salles Le CCAS de Salles organise un atelier cuisine ” La table des chefs ” le mercredi 6 octobre de 9h à 14h, à la maison Aquilino.

Cette animation est assurée par Serge Billes, cuisinier professionnel.

Pour participer, l’inscription est gratuite et ouverte à tous, dans la limite des places disponibles selon les protocoles sanitaires en vigueur.

Maison Aquilino 20 rue Va au champ Salles

