Atelier cuisine: la bière Lanmeur, 12 mars 2022, Lanmeur.

Atelier cuisine: la bière ZA de Kerangoff O’Panier des Saveurs Lanmeur

2022-03-12 – 2022-03-12 ZA de Kerangoff O’Panier des Saveurs

Lanmeur Finistère Lanmeur

L’originalité est au programme de cet atelier cuisine proposé par O’panier des saveurs et dont la thématique sera… la bière! Avec Thomas Wok et la Brasserie Da Bep Lec’h, venez découvrir la cuisine à la bière et profiter d’une dégustation.

45€/pers sur inscription en magasin ou au 02 98 19 99 62

opanierdessaveurs@gmail.fr +33 2 98 19 99 62

ZA de Kerangoff O’Panier des Saveurs Lanmeur

