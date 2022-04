Atelier cuisine japonaise Tardets-Sorholus Tardets-Sorholus Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Tardets-Sorholus

Atelier cuisine japonaise Tardets-Sorholus, 7 mai 2022, Tardets-Sorholus. Atelier cuisine japonaise Tardets-Sorholus

2022-05-07 – 2022-05-07

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques Tardets-Sorholus 15 EUR Le concept de cet atelier est d’apprendre avec Nao à faire des plats typiques japonais : onogiri, yakitori et autres.

Nous pourrons ensuite nous régaler tous ensemble. Le soir, nous invitons également ceux qui n’ont pas participé à l’atelier à découvrir ces divers plats.

Sur inscription avant le 29 avril. Le concept de cet atelier est d’apprendre avec Nao à faire des plats typiques japonais : onogiri, yakitori et autres.

Nous pourrons ensuite nous régaler tous ensemble. Le soir, nous invitons également ceux qui n’ont pas participé à l’atelier à découvrir ces divers plats.

Sur inscription avant le 29 avril. Le concept de cet atelier est d’apprendre avec Nao à faire des plats typiques japonais : onogiri, yakitori et autres.

Nous pourrons ensuite nous régaler tous ensemble. Le soir, nous invitons également ceux qui n’ont pas participé à l’atelier à découvrir ces divers plats.

Sur inscription avant le 29 avril. prefosta

Tardets-Sorholus

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Tardets-Sorholus Autres Lieu Tardets-Sorholus Adresse Ville Tardets-Sorholus lieuville Tardets-Sorholus Departement Pyrénées-Atlantiques

Atelier cuisine japonaise Tardets-Sorholus 2022-05-07 was last modified: by Atelier cuisine japonaise Tardets-Sorholus Tardets-Sorholus 7 mai 2022 Pyrénées-Atlantiques Tardets-Sorholus

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques