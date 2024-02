Atelier cuisine Harry Potter Duttlenheim, jeudi 7 mars 2024.

Lors de cet atelier, les enfants concocterons des chocolats et une boisson inspirés de la saga Harry Potter: les fameux Chocogrenouilles ainsi que la Bièraubeure (sans alcool, à base de lait) qu’ls dégusteront lors du goûter partagé qui clôturera l’atelier. Ils assembleront et personnaliseront également une boîte à chocogrenouille.

Sur réservation, à partir de 6 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 14:00:00

fin : 2024-03-07 16:00:00

5 rue des merles

Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est uneabeillencuisine@gmail.com

