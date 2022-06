Atelier Cuisine « Goûters sains et gourmands » Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Pierre-de-Frugie

Atelier Cuisine « Goûters sains et gourmands » Saint-Pierre-de-Frugie, 9 juillet 2022, Saint-Pierre-de-Frugie. Atelier Cuisine « Goûters sains et gourmands »

Lieu-dit Froidefon Tiers lieu le Sonneur, Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne Tiers lieu le Sonneur, Ecocentre Lieu-dit Froidefon

2022-07-09 15:00:00 – 2022-07-09 17:30:00

Tiers lieu le Sonneur, Ecocentre Lieu-dit Froidefon

Saint-Pierre-de-Frugie

Dordogne EUR 30 30 Animé par Jean-François de La Cuisine Joyeuse

Recettes proposées :

Pâte à tartiner alternative à l’abricot Crufiture de fruits de saison (confiture crue avec beaucoup moins de sucre et plus de saveurs)

Biscuits « diversité » (pour faire du bien à son microbiote intestinal avec cette recette aux farines et graines variées sources d’une multitude de fibres) Animé par Jean-François de La Cuisine Joyeuse

Recettes proposées :

Pâte à tartiner alternative à l’abricot Crufiture de fruits de saison (confiture crue avec beaucoup moins de sucre et plus de saveurs)

Biscuits « diversité » (pour faire du bien à son microbiote intestinal ) Animé par Jean-François de La Cuisine Joyeuse

Recettes proposées :

Pâte à tartiner alternative à l’abricot Crufiture de fruits de saison (confiture crue avec beaucoup moins de sucre et plus de saveurs)

Biscuits « diversité » (pour faire du bien à son microbiote intestinal avec cette recette aux farines et graines variées sources d’une multitude de fibres) cuisine joyeuse

Tiers lieu le Sonneur, Ecocentre Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Pierre-de-Frugie Autres Lieu Saint-Pierre-de-Frugie Adresse Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne Tiers lieu le Sonneur, Ecocentre Lieu-dit Froidefon Ville Saint-Pierre-de-Frugie lieuville Tiers lieu le Sonneur, Ecocentre Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie Departement Dordogne

Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-de-frugie/

Atelier Cuisine « Goûters sains et gourmands » Saint-Pierre-de-Frugie 2022-07-09 was last modified: by Atelier Cuisine « Goûters sains et gourmands » Saint-Pierre-de-Frugie Saint-Pierre-de-Frugie 9 juillet 2022 Lieu-dit Froidefon Tiers lieu le Sonneur, Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne