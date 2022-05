Atelier Cuisine : Glaces Maison Pour les Mini-cuistots Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: 14880

Hermanville-sur-Mer

Atelier Cuisine : Glaces Maison Pour les Mini-cuistots Hermanville-sur-Mer, 12 juillet 2022, Hermanville-sur-Mer. Ateliers Cuisine à Hermanville sur Mer 96 Avenue Marie-Amélie LE FUR

2022-07-12 – 2022-07-12 Ateliers Cuisine à Hermanville sur Mer 96 Avenue Marie-Amélie LE FUR

Hermanville-sur-Mer 14880 Les Mini-cuistots vont apprendre à réaliser de délicieuses glaces maison !

Les Mini-cuistots vont apprendre à réaliser de délicieuses glaces maison !

Préparation des glaces (crème glacée, glaçage et Mc Flurry). nathaliemarion@orange.fr +33 6 62 31 14 90 https://mini-cuistot.com/

Préparation des glaces (crème glacée, glaçage et Mc Flurry). Ateliers Cuisine à Hermanville sur Mer 96 Avenue Marie-Amélie LE FUR Hermanville-sur-Mer

