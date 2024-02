ATELIER CUISINE FABRICATION DE SUSHIS Théâtre Municipal O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet, vendredi 23 février 2024.

À l’occasion de la projection du film Le Garçon et le Héron d’Hayao Miyazaki organisée par Cinéco, Le Rudeboy Crew vous propose une SOIRÉE JAPON ! On vous attend nombreux vendredi 23 février dès 15h au Théâtre O(L)tto Ladusch.

Au programme, un atelier cuisine fabrication de sushis, un repas tous ensemble et bien sûr la projection du nouveau chef-d’œuvre d’Hayao Miyazaki.

Tarif Atelier cuisine ou dégustation 16€ / personne

Adulte 6€ / 4€ par enfant/ Abonné Cinéco 5€

Réservations pour l’atelier cuisine avant le 19/02 à contact@festivaldolt.org

Il est possible de nous rejoindre pour le repas et le film uniquement, toutes les infos sur www.festivaldolt.org EUR.

Début : 2024-02-23 15:00:00

Théâtre Municipal O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie

