Atelier cuisine et repas

2022-08-12 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-12 20:00:00 20:00:00 Cuisiner avec des fruits et légumes de saison ce n’est pas toujours facile, le Tiers-Lieu associé au Jardin de deux’main vous propose donc de vous donner des conseils autour d’un atelier cuisine convivial.

L’atelier cuisine vous permettra de déguster les réalisations à l’issue. La tarification de 25€ comprend donc l’achat des ingrédients (bio et locaux) et les frais d’animation. Cuisiner avec des fruits et légumes de saison ce n’est pas toujours facile, le Tiers-Lieu associé au Jardin de deux’main vous propose donc de vous donner des conseils autour d’un atelier cuisine convivial.

