Piriac-sur-Mer

ATELIER CUISINE ET PARTAGE Piriac-sur-Mer, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Piriac-sur-Mer. ATELIER CUISINE ET PARTAGE 2021-07-03 10:00:00 – 2021-07-03 15:00:00 Salle de Kerhuel Rue de Kerhuel

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique De 10h à 13h: Préparation d’un repas encadrée par le chef Jean-Marie BARBOTIN.

De 13h à 15h: Repas Festif avec la participation volontaire de « La Bandarinos ». De 10h30 à 12h30: Initiation à la danse Sénégalaise. Inscription obligatoire à cuisine.et.partage.44@gmail.com ou au 06 77 13 28 09

