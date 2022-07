ATELIER CUISINE ET DÉGUSTATION

ATELIER CUISINE ET DÉGUSTATION, 3 août 2022, . ATELIER CUISINE ET DÉGUSTATION



2022-08-03 – 2022-08-03 De la conception à la dégustation de votre repas préparé par vos soins, vous serez accompagné du Chef Sébastien Guillot. Il vous apprendra les techniques et la maitrise des produits. De la conception à la dégustation de votre repas préparé par vos soins, vous serez accompagné du Chef Sébastien Guillot. Il vous apprendra les techniques et la maitrise des produits. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville