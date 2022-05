ATELIER CUISINE ET APÉRO AUX ORPELLIÈRES

ATELIER CUISINE ET APÉRO AUX ORPELLIÈRES, 5 juin 2022, . ATELIER CUISINE ET APÉRO AUX ORPELLIÈRES

2022-06-05 18:00:00 – 2022-06-05 19:00:00 Isabelle vous propose un atelier cuisine végétale, à partager en famille à la Maison des Orpellières.

Venez cuisiner vos recettes d’apéros : terrines, tartinades, rouleaux de printemps puis dégustez vos réalisations accompagnées du verre de l’amitié. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. Isabelle vous propose un atelier cuisine végétale, à partager en famille à la Maison des Orpellières.

Venez cuisiner vos recettes d’apéros : terrines, tartinades, rouleaux de printemps puis dégustez vos réalisations accompagnées du verre de l’amitié. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. Isabelle vous propose un atelier cuisine végétale, à partager en famille à la Maison des Orpellières.

Venez cuisiner vos recettes d’apéros : terrines, tartinades, rouleaux de printemps puis dégustez vos réalisations accompagnées du verre de l’amitié. Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée. dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville