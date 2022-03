Atelier cuisine enfants – Crêp’uscule Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil Catégorie d’évènement: Pithiviers-le-vieil

Roseraie de Morailles, le mercredi 16 mars à 14:00

Avec Ophélie – Rendez-vous des habitants Crêp’uscule, un goûter végétal pour les enfants gourmands ! Avec Ophélie, les petits vont se mettre aux fourneaux pour préparer un délicieux goûter. Au programme : Des crêpes, de la pâte à tartiner chocolatée maison, de la compote et des jus colorés… L’atelier se découpe en 1h de cuisine puis 30 minutes de goûter festif Condition : Un accompagnateur pour les moins de 8 ans. De 4 à 12 ans / Sur réservation

Voir https://lesjardinsdelavoieromaine.com/la-roseraie-de-morailles/

2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T15:30:00

