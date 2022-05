Atelier cuisine en Jardin Forêt Jardin Forêt de Simandre Simandre Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Simandre

Atelier cuisine en Jardin Forêt Jardin Forêt de Simandre, 4 juin 2022, Simandre. Atelier cuisine en Jardin Forêt

Jardin Forêt de Simandre, le samedi 4 juin à 09:00

Atelier de formation autour de la cuisine et de la transformation des récoltes du jardin-forêt (fruits, noix, feuilles, tubercules…) proposé par Claire Mauquié de l’association de la Forêt Gourmande.

Nombre de places limité.Sur Réservation. Tarif : 10€ (équivalent du prix d’une salade estivale servie en terrasse)

Atelier transformation et cuisine en jardin-forêt avec l’association de la Forêt Gourmande Jardin Forêt de Simandre 71290 Simandre Simandre Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Simandre Autres Lieu Jardin Forêt de Simandre Adresse 71290 Simandre Ville Simandre lieuville Jardin Forêt de Simandre Simandre Departement Saône-et-Loire

Jardin Forêt de Simandre Simandre Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/simandre/

Atelier cuisine en Jardin Forêt Jardin Forêt de Simandre 2022-06-04 was last modified: by Atelier cuisine en Jardin Forêt Jardin Forêt de Simandre Jardin Forêt de Simandre 4 juin 2022 Jardin Forêt de Simandre Simandre Simandre

Simandre Saône-et-Loire