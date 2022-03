Atelier cuisine en familles Serres-Castet Serres-Castet Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Atelier cuisine en familles Centre social Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet

2022-03-16

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques Serres-Castet 3 3 EUR Venez partager un moment en famille en réalisant une délicieuse recette de brownie au chocolat !

A partir de 3 ans.

Sur inscription. Centre Alexis Peyret

Centre social Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet

dernière mise à jour : 2022-03-04

