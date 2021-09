Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Atelier – Cuisine en familles Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Atelier – Cuisine en familles Craponne-sur-Arzon, 27 octobre 2021, Craponne-sur-Arzon. Atelier – Cuisine en familles 2021-10-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-27 13:00:00 13:00:00 Centre Social Cyprès Boulevard St Robert

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Craponne-sur-Arzon Dans le cadre de la semaine de la parentalité, pour les enfants de 4 à 15 ans, accompagnés d’un parent ou grand-parent. Le repas sera ensuite pris en commun. collectiffamilles43500@outlook.fr dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse Centre Social Cyprès Boulevard St Robert Ville Craponne-sur-Arzon lieuville 45.33251#3.85199