Atelier cuisine en anglais Eymet, mercredi 28 février 2024.

Atelier cuisine en anglais Eymet Dordogne

Tout au long de l’atelier, sous forme de jeux, tout en jouant, nous apprendrons les mots (compter, formule de politesse…), plein de vocabulaire, d’expressions et feront de petites phrases (je voudrais…, combien ça coûte ? …) pour acheter nos ingrédients dans notre magasin imaginaire, faire la pâte à crêpes en équipe et bien plus !!

Beaucoup de nouveau vocabulaire et de pratique tout en jouant, puis en savourant nos crêpes.

Inscription obligatoire, nombre de places limitées. Pour les 5 à 7 ans. 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 10:30:00

fin : 2024-02-28 12:30:00

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine pranaflolotus@gmail.com

L’événement Atelier cuisine en anglais Eymet a été mis à jour le 2024-02-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides