Besançon Doubs Besançon EUR 65 65 C’est en costume d’époque qu’ Eva du « Calice enchanté » initiera à la cuisine de l’époque de Vauban! Au menu de cet atelier cuisine, rot de jarret et tourte à réaliser en binôme. Les participants repartiront avec un met pour 2 personnes à déguster chez soi. Atelier uniquement pour les adultes à partir de 18 ans. Nombre de participants maximum : 6 (annulation si le nombre d’inscrits est insuffisant)

