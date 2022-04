Atelier Cuisine du monde : Pain et Pizza MJC CHAMP LIBRE L'Isle-Jourdain Catégories d’évènement: L'Isle-Jourdain

Vienne

Atelier Cuisine du monde : Pain et Pizza MJC CHAMP LIBRE, 14 mai 2022, L'Isle-Jourdain. Atelier Cuisine du monde : Pain et Pizza

MJC CHAMP LIBRE, le samedi 14 mai à 10:00

Atelier cuisine animé par Françoise DARDENNE & Thérèse MARCHON Samedi 14 mai 2022 thématique Pain & Pizza

Adhésion + participation aux ingrédients

un atelier par mois avec une thématique différente MJC CHAMP LIBRE 86150 l’isle jourdain L’Isle-Jourdain Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: L'Isle-Jourdain, Vienne Autres Lieu MJC CHAMP LIBRE Adresse 86150 l'isle jourdain Ville L'Isle-Jourdain lieuville MJC CHAMP LIBRE L'Isle-Jourdain Departement Vienne

MJC CHAMP LIBRE L'Isle-Jourdain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisle-jourdain/

Atelier Cuisine du monde : Pain et Pizza MJC CHAMP LIBRE 2022-05-14 was last modified: by Atelier Cuisine du monde : Pain et Pizza MJC CHAMP LIBRE MJC CHAMP LIBRE 14 mai 2022 L'Isle-Jourdain MJC CHAMP LIBRE L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain Vienne