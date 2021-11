Brives-Charensac Brives-Charensac Brives-Charensac, Haute-Loire atelier cuisine du monde Brives-Charensac Brives-Charensac Catégories d’évènement: Brives-Charensac

Haute-Loire

atelier cuisine du monde Brives-Charensac, 20 novembre 2021, Brives-Charensac. atelier cuisine du monde Maison pour tous 1, avenue de Coubon Brives-Charensac

2021-11-20 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-20 Maison pour tous 1, avenue de Coubon

Brives-Charensac Haute-Loire EUR 8 8 Dès 14h : préparation du repas

18h30 apéritif et repas

Tarifs : 8€ adultes / 5€ – de 10 ans https://www.maisonpourtous-brives43.fr/ Maison pour tous 1, avenue de Coubon Brives-Charensac

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

