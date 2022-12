ATELIER CUISINE DES POMMES Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

ATELIER CUISINE DES POMMES Lodève, 14 décembre 2022, Lodève . ATELIER CUISINE DES POMMES Avenue Docteur Joseph Maury

Devant l’espace Lutéva Lodève Hérault

2022-12-14 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-14 17:00:00 17:00:00 Lodève

Hérault EUR 0 Venez avec vos bocaux, plats en métal, un peu de farine, un peu de sucre. Nous apportons les pommes Venez avec vos bocaux, plats en métal, un peu de farine, un peu de sucre. Nous apportons les pommes contact@terre-contact.com +33 6 31 64 62 47 https://www.terre-contact.com/ terre contact

Lodève

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Lodève Adresse Avenue Docteur Joseph Maury Devant l'espace Lutéva Lodève Hérault Ville Lodève lieuville Lodève Departement Hérault

Lodève Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/

ATELIER CUISINE DES POMMES Lodève 2022-12-14 was last modified: by ATELIER CUISINE DES POMMES Lodève Lodève 14 décembre 2022 Avenue Docteur Joseph Maury Devant l'espace Lutéva Lodève Hérault Hérault Lodève

Lodève Hérault