Pithiviers-le-vieil Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil Atelier Cuisine des Fêtes Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil Catégorie d’évènement: Pithiviers-le-vieil

Atelier Cuisine des Fêtes Roseraie de Morailles, 16 décembre 2021, Pithiviers-le-vieil. Atelier Cuisine des Fêtes

Roseraie de Morailles, le jeudi 16 décembre à 07:00

Atelier cuisine pour fabriquer ensemble un menu festif, végétarien et de saison adapté pour Noël. Atelier constitué d’un temps de cuisine puis un temps de dégustation. Véronique Bouyou, fondatrice de We Cooking, propose des recettes végétariennes et gourmandes. We Cooking, service de traiteur, s’inscrit dans une démarche écoresponsable, avec la volonté de faire découvrir pour un prix modique la cuisine bio équilibrée, savoureuse, gourmande autour des légumineuses, céréales et de saison. A partir de 8 ans.

Voir https://lesjardinsdelavoieromaine.com/la-roseraie-de-morailles/

Atelier Cuisine des Fêtes Roseraie de Morailles Pithiviers-le-Vieil, Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T07:00:00 2021-12-16T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Pithiviers-le-vieil Autres Lieu Roseraie de Morailles Adresse Pithiviers-le-Vieil, Pithiviers-le-vieil Ville Pithiviers-le-vieil lieuville Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil