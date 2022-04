Atelier cuisine de plantes comestibles Sarp Sarp Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Sarp Hautes-Pyrénées Sarp Nutrition et intérêts des plantes sauvages pour mieux manger. Cueillons et cuisinons notre apéritif santé pour l’été avec des plantes sauvages et dégustons ensemble ! Pensez à amener un complément pour le repas à partager. Organisé par l’association Serpettes et Chaudrons. serpettesetchaudrons@gmail.com +33 6 98 40 46 35 SARP Camin du bois de Sarp Sarp

