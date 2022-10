Atelier cuisine de Noël Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Jean-Luc Reixel, chef cuisinier, vous dévoilera les secrets de ses recettes et vous apprendra les techniques pour réussir à coup sûr vos repas de fête.

Mardi 29 novembre à 18h • Restaurant S’Bastberger Stuewel à Imbsheim

25€ par personne • incluant la dégustation du repas Bouxwiller

