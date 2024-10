Atelier cuisine d’autrefois adultes et enfants Le Grand-Village-Plage, mercredi 30 octobre 2024.

Atelier cuisine d’autrefois adultes et enfants

7 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Cuisinez avec Stéphanie Roumegous, historienne de l’art et spécialisée dans l’histoire de l’alimentation et de la médecine, qui vous fera découvrir des recettes traditionnelles oléronaises !

10 EUR.

Début : 2024-10-30 10:30:00

Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr

