Atelier cuisine d’automne à l’Ecomusée JUILLET Saulgé, 5 novembre 2021, Saulgé.

Atelier cuisine d’automne à l’Ecomusée

JUILLET Saulgé, le vendredi 5 novembre à 14:30

Monique à l’Ecomusée (site de Juillé à Saulgé) vous propose un atelier cuisine autour des cucurbitacées et autres légumes d’automne. Des recettes sucrées et salées pour surprendre ses papilles et découvrir de nouvelles recettes. Goûter partagé en fin d’atelier. Réservation obligatoire

sur réservation jusqu’au 3 novembre, tarifs 15€/adulte et 8€ par jeune. Mesures sanitaires en vigueur seront appliquées. Nous vous indiquerons la list des éléments à apporter lors de votre inscription

Ce vendredi 5 novembre atelier cuisine à l’Ecomusée. Une déclinaison de recettes salées et sucrées autour des cucurbitacée et autres légumes d’automne, pensez à réserver

JUILLET Saulgé Saulgé Saulgé Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T14:30:00 2021-11-05T17:00:00