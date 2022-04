Atelier cuisine : Dame de Pique Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Nous partirons à la rencontre de l’Ortie. Vous apprendrez à la reconnaître, ensuite nous la cueillerons. Je vous parlerai d’elle et de ses propriétés nutritives. Nous préparerons ensemble trois recettes et les dégusterons. Vous repartirez avec un petit pot d’une de nos préparations et des recettes pour la cuisiner. Durée de l’atelier : 3 h Frais de participation : 25€ par personne (gratuit pour les enfants) Inscription: jennifleurs45@gmail.com ou 06 74 91 35 43

Voir https://www.jennifleurs.fr/dame-de-pique-1

