Atelier cuisine « Cuisine express » Foyer rural Salle communale Lampaul-Ploudalmézeau

2023-01-26 18:30:00 – 2023-01-26 21:00:00

Salle communale Foyer rural

Lampaul-Ploudalmézeau

Finistère Lampaul-Ploudalmézeau Ce n’est pas parce qu’on est pressés qu’on va mal manger ! Recettes saines, faciles et rapides, à partager en famille ou au bureau… Prévoir votre tablier. Pour adultes et ados. associationlepetitcaillou@gmail.com +33 2 98 48 07 69 http://lepetitcaillou.infini.fr/ Salle communale Foyer rural Lampaul-Ploudalmézeau

Lieu Lampaul-Ploudalmézeau
Adresse Salle communale Foyer rural
Ville Lampaul-Ploudalmézeau
Departement Finistère

