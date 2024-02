Atelier cuisine création de rouleaux de printemps vietnamiens Le Pavillion Ouistreham, mercredi 20 mars 2024.

Atelier cuisine création de rouleaux de printemps vietnamiens Le Pavillion Ouistreham Calvados

Plongez dans une expérience culinaire exotique lors de notre prochain atelier cuisine, dédié à la création de rouleaux de printemps vietnamiens ! Rejoignez-nous pour découvrir les secrets de cette spécialité délicieuse et rafraîchissante, parfaite pour accueillir la saison printanière avec ses saveurs légères et colorées.

Au cours de cet atelier, vous apprendrez à préparer les ingrédients frais et savoureux, à assembler les rouleaux avec précision et à les accompagner d’une sauce dip authentique pour une explosion de saveurs en bouche. Que vous soyez novice en cuisine asiatique ou amateur expérimenté, cet atelier vous promet une expérience enrichissante et gourmande.

sur inscription

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 10:00:00

fin : 2024-03-20 12:00:00

Le Pavillion 11 rue des arts

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

