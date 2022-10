Atelier Cuisine Coach Reception Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Hermanville-sur-Mer

Atelier Cuisine Coach Reception Hermanville-sur-Mer, 22 octobre 2022, Hermanville-sur-Mer.

96 Avenue Marie-Amélie LE FUR Hermanville sur mer Hermanville-sur-Mer Calvados

2022-10-22 10:30:00 10:30:00 – 2022-10-22 12:30:00 12:30:00

Hermanville sur mer 96 Avenue Marie-Amélie LE FUR

Hermanville-sur-Mer

Calvados Hermanville-sur-Mer A l’occasion de la Fête de la Coquille, Nathalie Marion vous propose un atelier cuisine pour éveiller vos papilles ! Cuisinez ensemble les bons produits du terroir Normand (producteurs locaux).

A l'occasion de la Fête de la Coquille, Nathalie Marion vous propose un atelier cuisine pour éveiller vos papilles ! Cuisinez ensemble les bons produits du terroir Normand (producteurs locaux). Au programme :Apprendre à éplucher les coquilles saint jacquesApprendre à cuisiner les coquilles en carpaccio et cuisson minuteQuelques idées d'accompagnement

