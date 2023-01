Atelier Cuisine « Chuba » Figeac Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Atelier Cuisine « Chuba » Centre social Figeac

2022-08-03 10:00:00

Lot Rendez-vous à 10h

Renseignement et inscription au: 05 65 50 05 01 L’atelier de cuisine Popote papote vous propose un atelier cuisine pour découvrir comment confectionner une Chuba, spécialité asiatique !

Des consignes sanitaires seront bien entendu à respecter.

N’hésitez pas aussi à amener votre propre tablier, votre bonne humeur, vos idées…… CIAS

Figeac

