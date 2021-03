Villeneuve-d'Ascq En visio-conférence Villeneuve-d'Ascq Atelier cuisine – burger de légumineuses et dessert glacé En visio-conférence Villeneuve-d'Ascq Catégorie d’évènement: Villeneuve-d'Ascq

En visio-conférence, le vendredi 23 avril à 18:00

**Vendredi 23 avril à 18h, en visioconférence, découvrez les vertus des légumineuses pour confectionner des galettes qui serviront de base pour les burgers.** Lors de l’atelier en vision, vous apprendrez à réaliser une mayonnaise végétale et une délicieuse recette de dessert glacé pour utiliser les bananes bien mûres. ### Infos et inscriptions obligatoires * Inscription via le [formulaire en ligne](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-atelier-cuisine-burg) à partir **du 3 avril 2021**. * 03 20 43 19 50 ou * [[ddvascq@villeneuvedascq.fr](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)

Gratuit sur inscription

