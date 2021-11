Montignac Montignac Dordogne, Montignac Atelier “Cuisine Bretonne” Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac Dordogne L’Amicale laïque du Montignacois vous propose un atelier “cuisine bretonne” animé par François Bachelay. Les participants pourront déguster leurs préparations lors du repas de midi. Inscription obligatoire.

©amicale laique du montignacois

