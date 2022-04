Atelier cuisine Bellenaves Bellenaves Catégories d’évènement: Allier

Bellenaves

Atelier cuisine Bellenaves, 25 avril 2022, Bellenaves. Atelier cuisine Bellenaves

2022-04-25 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-25 19:00:00 19:00:00

Bellenaves Allier Venez découvrir ou re-découvrir l’Ortie !!!!

De la cueillette à l’assiette, l’Ortie présente de nombreux avantages. Goûteuse, économique et naturelle, laissez-vous surprendre par cette plante remarquable.

Sur inscription. +33 4 70 90 74 80 Bellenaves

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

