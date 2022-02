Atelier cuisine : Batchcooking Marmoutier Marmoutier Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marmoutier

Atelier cuisine : Batchcooking Marmoutier, 19 mars 2022, Marmoutier. Atelier cuisine : Batchcooking Marmoutier

2022-03-19 09:00:00 – 2022-03-19 12:00:00

Marmoutier Bas-Rhin Marmoutier EUR Place aux produits locaux et de saison pour vos menus de la semaine ! Chacun repart avec les repas préparés pour 4 repas pour 4 personnes (Plats végétariens équilibrés, à base de légumes frais du moment, cuisinés crus ou cuits, agrémentés de céréales/légumineuses et de produits d’épicerie variés). Astuces anti-gaspillage et idées recettes saines et simples à refaire chez soi. Fiches-recettes fournies. +33 3 88 70 52 03 Place aux produits locaux et de saison pour vos menus de la semaine ! Chacun repart avec les repas préparés pour 4 repas pour 4 personnes (Plats végétariens équilibrés, à base de légumes frais du moment, cuisinés crus ou cuits, agrémentés de céréales/légumineuses et de produits d’épicerie variés). Astuces anti-gaspillage et idées recettes saines et simples à refaire chez soi. Fiches-recettes fournies. Marmoutier

dernière mise à jour : 2022-02-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Marmoutier Autres Lieu Marmoutier Adresse Ville Marmoutier lieuville Marmoutier Departement Bas-Rhin

Marmoutier Marmoutier Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmoutier/

Atelier cuisine : Batchcooking Marmoutier 2022-03-19 was last modified: by Atelier cuisine : Batchcooking Marmoutier Marmoutier 19 mars 2022 Bas-Rhin Marmoutier

Marmoutier Bas-Rhin