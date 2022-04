ATELIER CUISINE AUX PLANTES AU JARDIN CAMIFOLIA Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Cet atelier sera l’occasion de connaître recettes et astuces pour intégrer dans vos plats des plantes aux saveurs parfois insoupçonnées ! A l’issue de la séance, dégustez vos mets et repartez avec les recettes de l’animateur.

Sur réservation – A partir de 12 ans Surprenez vos convives autour d’une cuisine à base de plantes sauvages ! contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr +33 2 41 49 84 98 https://www.jardin-camifolia.com/ Cet atelier sera l’occasion de connaître recettes et astuces pour intégrer dans vos plats des plantes aux saveurs parfois insoupçonnées ! A l’issue de la séance, dégustez vos mets et repartez avec les recettes de l’animateur.

