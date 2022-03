Atelier Cuisine “Au Retour du Panier” Pithiviers-le-Vieil, 23 avril 2022, Pithiviers-le-Vieil.

Atelier Cuisine “Au Retour du Panier” Pithiviers-le-Vieil

2022-04-23 10:30:00 – 2022-04-23 13:00:00

Pithiviers-le-Vieil Loiret Pithiviers-le-Vieil

Avec Ophélie – Rendez-vous des habitants

Dans cet atelier cuisine pour adultes, vous concocterez avec Ophélie un déjeuner comme au retour du marché. Avec des produits frais, bio, et en majorité locaux ! Le menu s’adaptera en fonction des légumes du jardin récoltés au moment de l’atelier. Comme après un marché, on cuisine avec ce qui nous a fait de l’œil sur l’étalage… Le moment du repas fait partie de l’atelier.

Merci de nous faire part de vos allergies et intolérances alimentaires lors de l’inscription

animation@roseraiedemorailles.com +33 2 38 30 23 87 https://lesjardinsdelavoieromaine.com/la-roseraie-de-morailles/

