Origné Mayenne Origné EUR 25 25 Les ateliers cuisine du Beyel sont l’occasion d’apprendre une recette, des techniques, et des astuces dans une ambiance conviviale ! Mercredi 13 avril 19h : Je cuisine des RAVIOLES DE TRUITE AU BOUILLON THAÏ et je mange sur place. Thomas s’occupe du dessert. 25€ Attention, nombre de places limité.

Aucun atelier ne vous convient ou ils sont déjà complets ? Trouvez des amis ou de la famille pour constituer un groupe de 4 personnes, contactez Thomas pour trouver ensemble une date pour réaliser l’atelier qui vous ressemble ! Thomas, chef du restaurant Le Beyel, vous propose des ateliers cuisine ! craipeau.thomas@gmail.com +33 6 88 56 92 88 https://lebeyel.fr/ Les ateliers cuisine du Beyel sont l’occasion d’apprendre une recette, des techniques, et des astuces dans une ambiance conviviale ! Mercredi 13 avril 19h : Je cuisine des RAVIOLES DE TRUITE AU BOUILLON THAÏ et je mange sur place. Thomas s’occupe du dessert. 25€ Attention, nombre de places limité.

