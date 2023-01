ATELIER CUISINE AU BEYEL Origné Origné Catégories d’Évènement: Mayenne

ATELIER CUISINE AU BEYEL Origné, 25 janvier 2023, Origné . ATELIER CUISINE AU BEYEL 1 Rue Beausoleil Restaurant le Beyel Origné Mayenne Restaurant le Beyel 1 Rue Beausoleil

2023-01-25 – 2023-01-25

Mayenne EUR 25 25 Atelier VEGETARIEN. Je cuisine des falafels, tatin de légumes, pancakes de légumes, butternut farci et je mange sur place. Thomas s’occupe du dessert. 4 participants maximum par atelier. La durée d’un atelier est environ de 2 heures. L’occasion d’apprendre une recette, des techniques, et des astuces dans une ambiance conviviale. Aucun atelier ne vous convient ou ils sont déjà complets? Trouvez des amis ou de la famille pour constituer un groupe de 4 personnes, contactez-moi et nous trouverons ensemble une date pour réaliser l’atelier qui vous ressemble! Thomas, chef du restaurant Le Beyel, vous propose des ateliers cuisine ! Restaurant le Beyel 1 Rue Beausoleil Origné

