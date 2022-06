Atelier: Cuisine aromatique au Gurtelbach

Rendez vous dans le jardin antique du Gurtelbach et inspirez-vous de ses parfums pour réaliser de délicieuses recettes d'aujourd'hui , à partir des plantes utilisées à l'époque romaine. Atelier en partenariat avec la Grange aux paysages à partir de 8 ans, 5 euros par personne.

