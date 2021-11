Pithiviers-le-vieil Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil Atelier Cuisine Anzac Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil Catégorie d’évènement: Pithiviers-le-vieil

Roseraie de Morailles, le mercredi 10 novembre

Venez découvrir et fabriquer la recette secrète de notre spécialité : l’anzac. Historiquement, il était destiné aux soldats australiens et néo-zélandais qui combattaient pendant la première guerre mondiale. Ce biscuit était donc riche et pouvait se conserver longtemps pour tenir pendant les voyages. Aujourd’hui, il accompagne très bien les petites fringales ! Matériel fourni, chaque participant repart avec quelques anzacs. A partir de 7 ans.

