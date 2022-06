Atelier cuisine anti-gaspi – SMICOTOM Naujac-sur-Mer, 15 juin 2022, Naujac-sur-Mer.

Atelier cuisine anti-gaspi – SMICOTOM Smicotom Rue de la Gravière Naujac-sur-Mer

2022-06-15 – 2022-06-15 Smicotom Rue de la Gravière

Naujac-sur-Mer 33990 Naujac-sur-Mer

Pour les habitants concernés par le SMICOTOM, on peut se retrouver à la Recyclerie de Naujac pour un atelier de cuisine anti gaspi : l’apéro sans ouvrir de sachets et de boîtes ! Mais oui, un apéro végétalisé avec des produits bio ou les herbes du jardin, ça peut enchanter les papilles et contribuer à réduire l’impact sur nos poubelles.

L’atelier est gratuit mais les places sont limitées.

+33 5 56 73 39 70

Smicotom Rue de la Gravière Naujac-sur-Mer

