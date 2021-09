ATELIER CUISINE ANTI-GASPI La Turballe, 2 octobre 2021, La Turballe.

ATELIER CUISINE ANTI-GASPI 2021-10-02 10:00:00 – 2021-10-02 15:00:00 Salle de Kerhuel Rue de Kerhuel

La Turballe Loire-Atlantique La Turballe

10h -12h : préparation du repas à partir de fruits, légumes et autres sous la direction bénévole d’un chef cuisinier.

13h-15h : repas en musique avec la participation volontaire de “la bandarinos”

Solidarité et rencontres

11h30 à 12h30 : préparation de pâte à crêpes pour “la turballaise”, course organisée le lendemain à La Turballe en soutien à la luttre contre le cancer. CAP CAMARINAS, l’association de jumelage La Turballe / Camarinas (Galice – Espagne), présentera les activités de l’association et ses ouvrages.

Inscription obligatoire (mail ou téléphone) participation minimum 2€ (la moitié de l’argent récolté est reversé au Secours populaire)

cuisine.et.partage.44@gmail.com +33 6 77 13 28 09

