Atelier cuisine Airvault, mardi 30 janvier 2024.

Atelier cuisine Airvault Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30

fin : 2024-01-30

Le Centre socio Culturel propose un atelier cuisine le mardi 30 janvier, à 9 h 30 au CCAS à Airvault. L’atelier est ouvert aux enfants non scolarisés et adultes. Inscriptions obligatoire avant le 26 janvier au 05 49 64 73 10 / famille.avt@csc79.org. Gratuit. Apportez vos couverts, votre pain et vos boîtes de conversation. Au menu surprise du chef !

Le Centre socio Culturel propose un atelier cuisine le mardi 30 janvier, à 9 h 30 au CCAS à Airvault. L’atelier est ouvert aux enfants non scolarisés et adultes. Inscriptions obligatoire avant le 26 janvier au 05 49 64 73 10 / famille.avt@csc79.org. Gratuit. Apportez vos couverts, votre pain et vos boîtes de conversation. Au menu surprise du chef !

.

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



L’événement Atelier cuisine Airvault a été mis à jour le 2024-01-23 par CC Airvaudais Val du Thouet