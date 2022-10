Atelier Cuisine à l’Agora !

Atelier Cuisine à l’Agora !, 9 novembre 2022, . Atelier Cuisine à l’Agora !



2022-11-09 – 2022-11-09 Nous vous proposons de poursuivre votre découverte culinaire des mets asiatiques en réalisant un plat asiatique à partir du chou chinois. Réveillez vos papilles et laissez-vous guider par Feng. dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville