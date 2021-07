Atelier Cuisine à La Maison Montreau La Maison Montreau 31, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Montreuil.

L’association Re-Belle vous propose un été gourmand et anti-gaspi ! Dans le cadre de ses missions de sensibilisation au gaspillage alimentaire, à l’alimentation durable et à la réduction des déchets, l’association vous propose de participer à un atelier culinaire participatif où vous pourrez découvrir l’incroyable potentiel des fruits et légumes fatigués et invendus par les magasins. Durant ce moment convivial, nous réaliserons des recettes simples et goûteuses, facile à reproduire chez soi, avec nos propres aliments en fin de vie ! Confection de confitures, revalorisation des légumes du frigo ou détournement du pain sec, la cuisine anti-gaspi n’aura plus de secret pour vous ! > Le mardi 20 juillet, de 10h30 à 12h & le mercredi 28 juillet, de 15h30 à 17h > Atelier gratuit et ouvert à tou.te.s > Sur inscription : [https://www.weezevent.com/atelier-cuisine-anti-gaspi](https://www.weezevent.com/atelier-cuisine-anti-gaspi) ou à [bonjour@lamaisonmontreau.fr](mailto:bonjour@lamaisonmontreau.fr) // 01 49 35 51 03 ____________________________________________ Le samedi 24 juillet, de 11h à 12h30, retrouver Boom’In pour atelier cuisine des produits locaux suivi d’un pique-nique participatif ! > Sur inscription au 01 49 35 51 03 // [bonjour@lamaisonmontreau.fr](mailto:bonjour@lamaisonmontreau.fr) [https://www.weezevent.com/atelier-cuisine-de-produits-locaux](https://www.weezevent.com/atelier-cuisine-de-produits-locaux) > Ouvert à tou.te.s et gratuit Présentation de Boom’In : « Passionnée de cuisine végétale et autodidacte, Archcena a démarré en lançant un blog TheCuriousMango et en vendant des pâtisseries sur des événements artistiques à New York puis à Paris. Pleine de créativité, elle propose désormais des ateliers de cuisine végétale autour de différentes thématiques comme la cuisine facile du quotidien, comment épater ses invités, la pâtisserie végétale, la cuisine srilankaise, des recettes pour femmes enceintes et bébé, cuisine et méditation et de nombreuses autres. Archcena s’est également formée pour être praticienne ayurvédique, la médecine traditionnelle indienne. Elle allie ses deux passions en proposant des ateliers qui mêlent nutrition, santé et plaisir. Son mot d’ordre : on peut manger sain tout en ayant une belle assiette colorée, gourmande et délicieuse ! » Pour en savoir plus : [https://boom-in.com/](https://boom-in.com/)

La Maison Montreau 31 31 boulevard Théophile Sueur Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



