le mercredi 10 novembre à Cuisine Commune de l’Avant Goût

[DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES] Les Sens du Goût vous accueille à la cuisine commune pour 2 ateliers parents-enfants (6-10 ans) de découverte ludique de l’alimentation dans le monde à travers des jeux mettant en éveil les 5 sens. Enfants et parents voyageront d’atelier en atelier avec le lutin Bibo à la découverte des spécialités de 4 zones culturelles du monde : Afrique, Asie, Moyen-Orient et Amérique latine. Les animations proposées seront complétées par des fiches en ligne pour retrouver Bibo à la maison sur le site d’éducation au goût : www. papille.net. Places limitées : 10 binômes parents-enfants par créneau. Créneaux horaires : 10h-12h et 14h-16h Organisé par les Sens du Goût et le CCAS de Lille. Métro ligne 1 Marbrerie/ V’Lille station Marbrerie

Gratuit sur inscriptions

